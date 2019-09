Erfurt

Opposition lehnt Schlösserstiftung weiter ab

Im Streit um die geplante Mitteldeutsche Schlösserstiftung haben die Oppositionsfraktionen CDU und AfD ihre Ablehnung bekräftigt. Die Stiftung werde nicht gebraucht, um die vom Bund in Aussicht gestellten 100 Millionen Euro für die Thüringer Schlösser und Gärten auszugeben, sagten der Kulturpolitiker der CDU-Fraktion, Jörg Kellner, und der AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke am Freitag im Landtag. Der Bund wolle sich mit seiner Forderung nach Gründung einer solchen Stiftung Einfluss auf die Thüringer Kulturpolitik sichern. "Er wird sagen: Ich gebe die Hälfte des Geldes, da will ich auch die Hälfte der Mitsprache haben", sagte Kellner.

Geplant ist, dass Thüringen und Sachsen-Anhalt für die gemeinsame Stiftung je 100 Millionen Euro vom Bund erhalten, um den Sanierungsstau bei Schlössern und Gärten abzubauen. Beide Länder müssen jeweils weitere 100 Millionen Euro aus ihrer Kasse aufbringen.