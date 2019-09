Erfurt

Tiefensee: Bedarf an 2,6 Milliarden Euro von der EU

30.09.2019, 16:47 Uhr | dpa

Wirtschaft und Kommunen haben für den Zeitraum bis 2027 nach Angaben von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) einen Förderbedarf von der Europäischen Union in Höhe von 2,6 Milliarden Euro angemeldet. Bereits jetzt zeichne sich ab, dass Thüringen in diesem Zeitraum keine Gelder in dieser Größenordnung aus dem EU-Regionalfonds erhalte, erklärte Tiefensee am Montag in Erfurt. Noch sei die Unsicherheit über die künftige EU-Förderung allerdings groß.

Tiefensee erwartet, dass es nach der Arbeitsaufnahme der neuen EU-Kommission am 1. November rasche Entscheidungen gibt. "Allmählich läuft uns die Zeit davon."

In der laufenden siebenjährigen EU-Förderperiode bis 2020 erhält Thüringen nach Ministeriumsangaben knapp 1,2 Milliarden Euro aus Brüssel - jährlich im Schnitt 170 Millionen Euro. 74 Prozent des Geldes seien bereits für konkrete Projekte zugesagt.