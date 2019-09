Schleiz

Herbststurm "Mortimer" sorgt für Unfälle in Thüringen

30.09.2019, 18:47 Uhr | dpa

Das Sturmtief "Mortimer" hat am Montag in Thüringen mehrere Unfälle verursacht. Durch Regen und heftigen Wind kam es auch zu Verkehrsbehinderungen. Ein Lastzug geriet am Morgen auf der Autobahn A9 (Berlin-München) bei Schleiz wegen einer Windböe ins Schleudern und der Anhänger kippte um, wie die Polizei mitteilte. Der 28-jährige Fahrer wurde nicht verletzt, der Anhänger blieb auf dem mittleren Fahrstreifen liegen. Die A9 wurde in Richtung München für die Bergung und Reinigung mehrere Stunden gesperrt. Ein Kran richtete das mit Papierrollen beladene Gefährt wieder auf. Der Sachschaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.

In Nordhausen verlor ein 50-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Auto. Der Mann war auf der L1035 unterwegs und geriet nach Angaben der Polizei in einen starken Seitenwind. Das Fahrzeug prallte gegen ein Verkehrszeichen und überschlug sich. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, die Landstraße war am Morgen kurzzeitig gesperrt. Ein weiteres Auto wurde in Seebach (Wartburgkreis) von einem herabfallenden Ast getroffen. Der 24-jährige Fahrer blieb unverletzt, sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Die Erfurter Bahn war am Montag nur mit reduzierter Geschwindigkeit unterwegs. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde wegen "Mortimer" auf allen Strecken reduziert, wie das Unternehmen mitteilte. Deswegen komme es zu Verspätungen und Anschlussverlusten, hieß es. Bis zum frühen Dienstagmorgen soll die Maßnahme gelten.

Thüringens größter Garten, der egapark in Erfurt, schloss vorsorglich. Die Sicherheit der Besucher gehe angesichts von Wetterlage und Sturmwarnungen vor, begründete die Parkleitung ihre Entscheidung. Die Stiftung Weimarer Klassik bat darum, die historischen Park- und Gartenanlagen, etwa in Weimar, zu meiden. Geschlossen blieben unter anderem Schloss Kochberg und das Wielandgut Oßmannstedt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für den Abend noch einzelne Windböen mit bis zu 60 Stundenkilometern Geschwindigkeit voraus. Am Dienstag soll es erneut zu Gewittern und Sturmböen kommen.