Erfurt

Weg frei für Bau der Batteriefabrik in Erfurt

30.09.2019, 18:49 Uhr | dpa

Das Thüringer Umweltministerium will dem chinesischen Hersteller CATL die Zulassung für den Bau seiner geplanten Batteriezellenfabrik in Erfurt überreichen. Damit sei der Weg für den Baustart frei, teilte das Ministerium am Montag mit. Die offizielle Übergabe der Zulassung ist für Mittwoch geplant. Mit dem Vorhaben sollen geplante Investitionen von bis zu 1,8 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren verbunden sein. Das neue Werk soll vor allem Elektro-Autos mit Lithium-Ionen-Akkus versorgen. Die Fabrik entsteht auf einem etwa 70 Hektar großen Gelände in der Nähe des Erfurter Autobahnkreuzes. CATL steht für Contemporary Amperex Technology Co. Der Konzern hat seinen Sitz im chinesischen Ningde.