Erfurt

DMK-Gruppe: 74 Millionen Euro in Milchwerk Erfurt investiert

02.10.2019, 13:47 Uhr | dpa

Die Molkerei-Gruppe DMK hat in den vergangenen Jahren rund 74 Millionen Euro in das Milchwerk in Erfurt investiert. Davon flossen allein zwölf Millionen Euro in ein neues Hochregallager, das mit einer Länge von rund 107 Metern und einer Breite von 26 Metern zu den größten der Branche gehöre, teilte die DMK Deutsches Milchkontor GmbH am Mittwoch zum 50-jährigen Bestehen des Erfurter Standortes mit. Das Milchwerk gehört seit dem Mauerfall zu der Gruppe, die aus der Fusion mehrerer Molkereiunternehmen in Deutschland entstand.

Das Werk in Erfurt, das rund 330 Mitarbeiter beschäftigt, sei nicht nur ausgebaut, sondern die Produktion auch erweitert worden, erklärte das DMK-Management. Allein an Schlag- und saurer Sahne würden jährlich 280 Millionen Becher produziert. Ein weiterer Schwerpunkt seien Milchdesserts, nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für die Gastronomie. Verarbeitet würden pro Jahr 321 Millionen Kilogramm Milch, die von genossenschaftlichen Landwirten aus der Region bezogen würden.

Die DMK-Gruppe ist nach eigenen Angaben die größte deutsche Molkereigenossenschaft mit rund 7700 Mitarbeitern an rund 20 Standorten und einem Jahresumsatz von 5,6 Milliarden Euro.