Unfall in Baustellenbereich

A71 zwischen Kreuz Erfurt und Arnstadt-Nord komplett gesperrt

09.10.2019, 08:17 Uhr | t-online.de

Wegen eines Lkw-Unfalls ist die A71 am Mittwochmorgen komplett gesperrt. Der Sattelzug steht in einem Baustellenbereich quer. Autofahrer sollen vorher abfahren.

Die A71 zwischen Arnststadt-Nord und dem Autobahnkreuz Erfurt ist am Mittwochmorgen komplett gesperrt. Grund ist ein querstehender Sattelzug im Baustellenbereich.







Die Polizei bittet Autofahrer, die Umleitung U19 in Richtung Dresden und die U32 in Richtung Frankfurt am Main zu nutzen. Noch ist unklar, wann die Sperrung wieder aufgehoben wird.