Weniger Firmenpleiten in diesem Jahr in Thüringen

09.10.2019, 14:06 Uhr | dpa

Die Zahl der Firmenpleiten in Thüringen ist in diesem Jahr trotz der schwächelnden Konjunktur gesunken. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes von Mittwoch mussten von Januar bis Ende Juli 138 Firmen wegen Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einen Insolvenzantrag bei den Amtsgerichten stellen. Das waren fast 30 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Betroffen von der wirtschaftlichen Schieflage dieser Firmen waren fast 2400 Arbeitnehmer - darunter vor allem Bauleute, Beschäftigte in Industriebetrieben sowie in Autohäusern und Werkstätten. In diesen Bereichen gab es anteilig die meisten Insolvenzen.

Insgesamt registrierten die Statistiker bis Ende Juli in Thüringen fast 1400 Insolvenzverfahren, 5,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabei handelte es in fast 900 Fällen um Verbraucherinsolvenzen.

Insgesamt ging es bei den Verfahren um 396 Millionen Euro, auf deren Bezahlung die Gläubiger hoffen.