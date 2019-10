Erfurt

Nach Anschlag von Halle Frist für Polizeieinsätze gefordert

11.10.2019, 13:52 Uhr | dpa

Nach dem rechtsextremistischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle/Saale hat die thüringische SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Marx Fristen für Polizeieinsätze im Ernstfall gefordert. "Es muss gewährleistet sein, dass die Polizei mindestens zeitgleich mit den Rettungskräften am Einsatzort eintrifft", erklärte die Politikerin am Freitag in Erfurt. Daran müsse sich auch die Personalausstattung der Polizei orientieren. Bei dem Attentat von Halle hatte ein 27-jähriger Mann zwei Menschen in der Nähe einer Synagoge erschossen. Zuvor hatte der Schwerbewaffnete versucht, in das jüdische Gotteshaus einzudringen. Dort hielten sich mehr als 50 Menschen zur Jom-Kippur-Feier auf.

Die jüdische Gemeinde hatte kritisiert, dass zwischen ihrem Notruf und dem Eintreffen der Polizei zu viel Zeit vergangen sei. Rettungsdienste müssen bei Einsätzen innerhalb bestimmter Fristen vor Ort sein, in Thüringen liegen diese Hilfsfristen bei 12 bis 15 Minuten. Marx forderte zudem eine Verschärfung des Waffenrechts. Dies sei unabhängig davon nötig, dass der Attentäter von Halle augenscheinlich selbst gebaute Waffen verwendete.

Ermittler haben bei der Durchsuchung von Wohnräumen des Tatverdächtigen von Halle einen 3D-Drucker gefunden. Generalbundesanwalt Peter Frank hatte am Donnerstag gesagt, der Mann sei mit mehreren augenscheinlich selbstgebauten Waffen bewaffnet gewesen.