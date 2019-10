Erfurt

Ministerpräsident und CDU-Herausforderer im TV-Duell

14.10.2019, 03:32 Uhr | dpa

Knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl stehen sich heute Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und sein CDU-Herausforderer Mike Mohring in einem TV-Duell direkt gegenüber. Beide sollen in einer Livesendung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) Rede und Antwort stehen. Das "Thüringen-Duell" ist das erste direkte Aufeinandertreffen des Amtsinhabers mit dem Spitzenkandidaten der größten Oppositionsfraktion im Landtag. In einer zweiten Sendung des MDR am Montagabend im Anschluss sollen dann die Spitzenkandidaten von SPD, AfD, Grünen und FDP zu Wort kommen.

Ramelow hatte ein eigentlich am Freitag geplantes TV-Duell mit Mohring im Nachrichtensender n-tv abgesagt. Als Grund nannte er eine Rede im Bundesrat. Die CDU warf Ramelow vor, er kneife.