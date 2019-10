Erfurt

Lebensmittelkontrollen: 14 Betriebe mussten kurz schließen

22.10.2019, 14:05 Uhr | dpa

In Thüringen mussten im vergangenen Jahr 14 Betriebe vorübergehend schließen, weil sie gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften verstoßen haben. Das geht aus dem neuen Jahresbericht der Lebensmittelüberwachung hervor, den Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag in Erfurt vorstellte. Demnach kontrollierten die Behörden 14 745 Betriebe und Einrichtungen und stellten bei 1931 von ihnen Verstöße fest. Im Visier der Kontrolleure sind Firmen, die Lebensmittel, kosmetische Produkte, Bedarfsgegenstände oder Tabakerzeugnisse herstellen, verarbeiten oder verbreiten.