Erfurt

Kulturminister Benjamin Immanuel Hoff vergibt Kulturnadel

22.10.2019, 17:32 Uhr | dpa

Zehn Thüringer sind in Erfurt für ihr ehrenamtliches Engagement im Kulturbereich ausgezeichnet worden. Kulturminister Benjamin Immanuel Hoff (Die Linke) überreichte ihnen am Dienstag die "Kulturnadel des Freistaates Thüringen", wie die Staatskanzlei mitteilte. Demnach wurde die Auszeichnung zum sechsten Mal in Folge vergeben. Seit dem vergangen Jahr ist der Preis mit 750 Euro dotiert. Vorschläge für die Kulturnadel 2020 können von 1. November 2019 bis 31. Januar 2020 eingereicht werden. Die Auswahl erfolgt über eine ehrenamtlich tätige Jury.