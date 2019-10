Schwerer Verkehrsunfall

91-Jährige in Erfurt von Straßenbahn getötet

23.10.2019, 07:25 Uhr | dpa

Eine Tram fährt durch die Domstraße in Erfurt: Am Dienstagnachmittag wurde eine 91-Jährige in Erfurt von einer Tram erfasst. (Quelle: imago images)