Erfurt

Verteidigungsministerin besucht Bundeswehr in Erfurt

23.10.2019, 01:05 Uhr | dpa

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) kommt zu einem Antrittsbesuch nach Erfurt. Sie soll heute in der Streitkräftebasis der Bundeswehr in Thüringens Landeshauptstadt empfangen werden. Geplant sind Vorführungen von Kriminaltechnikern der Feldjäger sowie von Diensthundeführern der Bundeswehr. Außerdem soll sich die Ministerin in Gästebücher eintragen. Erwartet wird, dass Kramp-Karrenbauer am Ende eines Rundgangs vor die Presse tritt. Jüngst überraschte die Ministerin mit einem Vorstoß für eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien.

Später am Mittwoch ist Kramp-Karrenbauer in ihrer Funktion als CDU-Chefin in Thüringen unterwegs. Sie wird bei Wahlkampfterminen in Erfurt und in Gotha erwartet. In Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.