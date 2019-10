Erfurt

Wohnungsbauprojekte sorgen für Auftragsplus bei Baufirmen

23.10.2019, 13:27 Uhr | dpa

Bauarbeiter bauen bei Sonnenaufgang an einem Wohnhaus. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Wohnungsbauprojekte füllen die Auftragsbücher vieler Thüringer Baufirmen. Das Auftragsvolumen für neue Wohnungen sei bis Ende August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 28 Prozent auf mehr als 185 Millionen Euro gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mit. Insgesamt gingen in der Bauwirtschaft demnach innerhalb der ersten acht Monate dieses Jahres Aufträge mit einem Volumen von fast 1,5 Milliarden Euro ein. Das war ein Auftragsplus von 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Im Bauhauptgewerbe waren Ende August 292 Betriebe im Freistaat registriert, die mindestens 20 Mitarbeiter beschäftigen. Das seien sieben weniger als vor einem Jahr. Die Beschäftigtenzahl veränderte sich nur geringfügig und liegt bei knapp 15 000.