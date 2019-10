Erfurt

Fridays for Future gegen Flughafensubventionen in Erfurt

24.10.2019, 13:40 Uhr | dpa

Die Klimabewegung Fridays for Future in Thüringen fordert ein Ende der Landessubventionen für den Flughafen Erfurt-Weimar. Diese Unterstützung müsse sofort eingestellt werden, heißt es in einem am Donnerstag in Erfurt vorgestellten Papier. Mit den Geldern werde eine fossile Art der Mobilität zulasten künftiger Generationen gefördert, kritisierte Annika Liebert, eine Sprecherin des Thüringer Bündnisses. Zudem sprechen sich die Klimaaktivisten dafür aus, Windkraft in Thüringen beschleunigt auszubauen. Für Windräder müssten bis zum Jahr 2030 mindestens zwei Prozent der Landesfläche zur Verfügung gestellt werden, hieß es. Derzeit liegt das Planungsziel bei einem Prozent der Landesfläche. Die Diskussion um die Windkraft dürfe sich nicht nur darum drehen, ob Windräder im Wald aufgestellt werden sollten, sagte Liebert. Es gebe tatsächlich nur ganz wenige solcher Anlagen in Thüringen.

In dem Forderungspapier heißt es auch, Thüringen solle sich auf Bundesebene für eine CO2-Steuer einsetzen, bei der der Preis pro Tonne ausgestoßenes Kohlendioxid "schnell" auf 180 Euro steige. Mit Blick auf die Landtagswahl erklärten Liebert und ihre Mitstreiter, sie erwarteten von "allen demokratischen Parteien, die den menschengemachten Klimawandel als Tatsache anerkennen, dass sie unsere Forderungen umsetzen". Mit dieser Formulierung grenze sich das Bündnis bewusst von der AfD ab, die leugne, dass der Menschen den Klimawandel verursache, sagte Liebert.