Erfurt

Vor Landtagswahl: Letzte Auftritte von Spitzenkandidaten

25.10.2019, 01:56 Uhr | dpa

Kabel werden am Thüringer Landtag gezogen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

SPD, Linke und FDP schließen heute ihren Wahlkampf für die Thüringer Landtagswahl ab. Bei einer Kundgebung in Gera (16.00 Uhr) tritt der Spitzenkandidat der SPD, Wolfgang Tiefensee, mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf. In Erfurt wird Ministerpräsident Bodo Ramelow als Spitzenkandidat der Linken reden. Dazu wird auch der ehemalige Bundestagsfraktionschef der Linken, Gregor Gysi, erwartet. Die FDP lädt in Erfurt zum Wahlkampfabschluss mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich und Parteichef Christian Lindner ein.

Mehr als 1,7 Millionen Thüringer sind am Sonntag aufgerufen, mit ihrer Stimme über die Zusammensetzung des nächsten Landtags zu entscheiden. Nach den Wahlumfragen könnte es für die derzeitige Regierungskoalition von Linke, SPD und Grünen knapp werden.