Erfurt

Schüler setzen Klimastreik in acht Thüringer Städten fort

25.10.2019, 03:00 Uhr | dpa

Nach den Herbstferien startet die Fridays for Future-Bewegung an diesem Freitag wieder mit Demonstrationen in acht Thüringer Städten. Auch wenn sich die kalte Jahreszeit nähert, sollen die Proteste im Winter keine Pause einlegen. "Den Klimawandel interessiert es nicht, wie das Wetter draußen ist", sagte Aktivist Marvin Volk der Deutschen Presse-Agentur. Für diesen Freitag sei mit etwa 2000 Teilnehmern in Thüringen zu rechnen. Angemeldet sind Demonstrationen in Erfurt, Gera, Greiz, Jena, Mühlhausen, Sömmerda, Suhl und Weimar.