Erfurt

Ramelow: Ich werbe für eine Koalition

25.10.2019, 17:11 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich beim Wahlkampffinale seiner Partei für eine Fortsetzung der Koalition nach der Landtagswahl am Sonntag eingesetzt. "Ich werbe nicht für eine Partei, sondern für Rot-Rot-Grün", sagte Ramelow am Freitag in Erfurt. Er wisse, es sei in Deutschland ungewöhnlich, im Wahlkampf für ein Regierungsmodell einzutreten. Aber dazu stehe er.

Ziel der in Thüringen traditionell starken Linken sei nicht nur ein hohes Ergebnis bei der Abstimmung in zwei Tagen, sondern auch der Gewinn möglichst vieler Direktmandate, sagte Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow.

Nach Wahlumfragen könnte die Linke, die seit 2014 mit SPD und Grünen in Thüringen regiert, stärkste Partei bei der Wahl werden. Umfragen sehen sie bei 28 Prozent. Bisher hatte in Thüringen bei Landtagswahlen immer die CDU als stärkste Partei abgeschnitten. Sie kommt in der jüngsten Umfrage auf 26 Prozent.