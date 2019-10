Erfurt

Thüringer Parteien beenden ihren Wahlkampf

26.10.2019, 00:50 Uhr | dpa

Einen Tag vor der Landtagswahl in Thüringen beenden die Grünen, die AfD und die CDU ihren Wahlkampf. Zum Wahlkampfabschluss der CDU wird heute in Erfurt die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. Grünen-Chef Robert Habeck und die Thüringer Grünen-Spitzenkandidatin Anja Siegesmund planen am Abend ein Bürgergespräch. Die AfD hat eine Kundgebung auf dem Domplatz in der Innenstadt angemeldet. Erwartet werden unter anderem der Bundesvorsitzende Alexander Gauland und Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke.

Linke, SPD und FDP hatten ihre Abschlussveranstaltungen bereits am Freitag. Die Thüringer SPD bekommt heute im Endspurt vor der Landtagswahl noch Unterstützung von der kommissarischen Parteichefin Malu Dreyer. Außerdem helfen Kandidaten für den Parteivorsitz beim Straßenwahlkampf.

Nach Angaben der Polizei wurden für heute mehrere Demonstrationen im ganzen Land angemeldet. Am Sonntag wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt.