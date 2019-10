Erfurt

Habeck ruft Grüne zum Straßenwahlkampf-Endspurt auf

26.10.2019, 12:51 Uhr | dpa

Robert Habeck von Bündnis90/Die Grünen, nimmt an einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringen teil. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Grünen-Chef Robert Habeck hat die Wahlkämpfer in Thüringen zum Endspurt bis zur Landtagswahl am Sonntag aufgerufen. Oft würden sich die Menschen erst 24 Stunden vor der Wahl entschieden, sagte Habeck am Samstag in Erfurt. Daher sei dies nun die entscheidende Phase des Wahlkampfes. Er rief Grünen-Anhänger dazu auf, auf die Straße zu gehen und mit Menschen zu reden.

Thüringens Grünen-Spitzenkandidat Dirk Adams griff erneut die AfD mit ihrem Landeschef Björn Höcke scharf an. Höckes Rhetorik sei "faschistisch, rassistisch und antisemitisch", sagte Adams am Samstag während eines Bürger-Gesprächs in Erfurt. Mit Blick auf die AfD sagte Adams: "Diese Partei ist niemals bürgerlich gewesen, sie ist immer radikal gewesen."

In Thüringen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Umfragen zufolge könnte eine Regierungsbildung nach der Wahl schwierig werden. Zuletzt war nach den Erhebungen keine Mehrheit für politisch denkbare Koalitionen absehbar.

Mehrere Parteien wollten am Samstag ihren Wahlkampf mit Abschlussveranstaltungen beenden - etwa die CDU und die AfD. SPD, Linke und FDP hatten ihre Wahlkampfabschluss-Veranstaltungen bereits am Freitag.