Erfurt

Göring-Eckardt: Thema Klimaschutz kam auf dem Land nicht an

27.10.2019, 18:43 Uhr | dpa

Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hat sich ernüchtert über das Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Thüringen geäußert. Den Grünen sei es nicht gelungen, ihre gute Regierungsarbeit in der rot-rot-grünen Koalition in Wählerstimmen umzuwandeln, sagte sie am Sonntag in der ARD. Insbesondere sei es nicht gelungen, das Thema Klimaschutz im ländlichen Raum "nach vorne zu positionieren", wie es eigentlich notwendig sei. Die kleinen Parteien hätten es auch schwer gehabt, weil es am Schluss des Wahlkampfs eine Zuspitzung auf die Ministerpräsidentenfrage gegeben habe.