Hennig-Wellsow: Linke hat Regierungsauftrag

27.10.2019, 18:45 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) – Die Landesvorsitzende der Thüringer Linken, Susanne Hennig-Wellsow, sieht nach dem Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl den Regierungsauftrag bei der Linken. "Den werden wir natürlich erfüllen", sagte Hennig-Wellsow am Sonntag in Erfurt auf der Wahlparty der Linken. Das Abschneiden ihrer Partei sei ein "historisches Ergebnis". "Wir haben die Wahl gewonnen." Wie genau Hennig-Wellsow regieren will, ließ sie sie offen. Die Partei werde nun das Gespräch mit Sozialdemokraten und Grünen suchen, sagte sie. Zudem gelte es, das Endergebnis der Wahlen abzuwarten.



Die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, zeigte sich vom Abschneiden ihrer Partei bei den Landtagswahlen sehr zufrieden. Das Wahlergebnis gebe der gesamten Partei Schwung, sagte sie. Die Thüringer Linken hätten bewiesen, dass sie Regieren und aus der Regierungsverantwortung heraus eine Wahl gewinnen könnten.



Nach ersten Prognosen kommen die Linken auf 29,5 Prozent der Zweitstimmen. Sie würden damit stärkste politische Kraft im Thüringer Landtag werden – erstmals seit der Wiedervereinigung überhaupt.