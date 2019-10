Erfurt

Gauland: CDU muss über künftigen Weg entscheiden

27.10.2019, 18:50 Uhr | dpa

AfD-Parteichef Alexander Gauland sieht die CDU nach der Landtagswahl in Thüringen am Scheideweg. "Die CDU muss sich überlegen, ob sie künftig mit Linken und Grünen und Sozialdemokraten regieren will oder mit der einzigen bürgerlichen Volkspartei, der AfD", sagte Gauland am Sonntagabend. Die CDU müsse sich überlegen, ob sie auf ihre Basis hören "oder den Weg ins politische Aus gehen" wolle. Die CDU werde wie die SPD als Volkspartei untergehen, wenn sie diesen Weg weitergehe. Dann könne die AfD bei Wahlen bei 50 Prozent der Stimmen landen.