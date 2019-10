Erfurt

Diezel: "Bitteres Ergebnis für die politische Mitte"

Die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Birgit Diezel hat enttäuscht auf das Abschneiden bei der Landtagswahl reagiert. "Es ist ein bitteres Ergebnis für die politische Mitte", sagte sie am Sonntagabend. "Es hat viel mit dem Amtsbonus zu tun und mit der Polarisierung an den Rändern." Diezel meinte zudem, die bisherige Landesregierung mit dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow sei jetzt abgewählt. Die CDU habe es von Anfang an ausgeschlossen, mit der Linken zu koalieren.