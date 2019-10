Erfurt

AfD-Chef Meuthen: "Ehemalige Volksparteien im Niedergang"

27.10.2019, 19:02 Uhr | dpa

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat die Landtagswahl in Thüringen als Beleg dafür gewertet, dass seine Partei im bürgerlichen Lager aufsteigt. "Wir erleben hier ehemalige Volksparteien im Niedergang", sagte Meuthen am Sonntagabend im ZDF mit Blick auf die Verluste von CDU und SPD. "Es ist der Aufstieg der AfD im bürgerlichen Lager." Meuthen sagte, es wäre "eine Geschichte, die durchaus folgerichtig wäre", wenn der Thüringer Spitzenkandidat und Wortführer des rechtsnationalen Flügels der AfD, Björn Höcke, nun im November für den Bundesvorstand der Partei antreten wolle. In ersten Hochrechnungen kam die AfD mit Spitzenkandidat Höcke in Thüringen auf 23,2 bis 23,8 Prozent.