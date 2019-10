Erfurt

Teuteberg zu Koalition: "Streben wir auf keinen Fall an"

27.10.2019, 20:31 Uhr | dpa

FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg hat einer Koalition mit der Linken nach der Landtagswahl in Thüringen keine so klare Absage erteilt wie ihr Parteichef Christian Lindner. Die FDP habe die ganz klare Haltung, "dass wir Rot-Rot-Grün beenden wollen, und werden dann wenn wir das Endergebnis kennen verantwortlich damit umgehen", sagte sie am Sonntag im ZDF.

Auf die Frage, was das für eine denkbare Vierer-Koalition von Linke, SPD, Grünen und FDP heiße, antwortete sie: "Das werden wir sicherlich mit unserem Landesverband da besprechen. Wir streben das auf keinen Fall an und werden jetzt das Endergebnis abwarten müssen."

Lindner hatte zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Für die FDP ist eine Zusammenarbeit mit Linker und AfD ausgeschlossen, weil beide Parteien die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in Deutschland verändern wollen."

Die FDP lag am Abend in Hochrechnungen von ARD und ZDF bei 5,0 bis 5,1 Prozent und musste daher noch um den Einzug in den Thüringer Landtag bangen.