Erfurt

Nervenprobe für die FDP am Wahlabend in Thüringen

27.10.2019, 21:39 Uhr | dpa

Die FDP in Thüringen hat am Sonntag einen Wahlabend mit Hoffen und Bangen durchlebt: Auch Stunden nach Schließung der Wahllokale war unklar, ob die Freidemokraten die Fünf-Prozent-Hürde überspringen und wieder in den Landtag einziehen. Gegen 21.30 Uhr stand die Partei in der Live-Auszählung des Landeswahlleiters bei 4,9990 Prozent - da waren schon 2978 der 3017 Wahlbezirke erfasst. Und die Hochrechnungen von ARD und ZDF sahen die FDP bei 5,0 Prozent.

FDP-Chef Christian Lindner hatte schon kurz vor 19 Uhr auf den Ex-Vorsitzenden Otto Graf Lambsdorff verwiesen, der einmal gesagt habe: "FDP, das ist nichts für Leute mit schwachen Nerven." Weiter sagte Lindner: "Und ich fürchte, am heutigen Abend werden wir ein neues Beispiel erleben, wo unsere Nervenstärke gefordert sein wird."