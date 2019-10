Erfurt

Werteunion: Keine Gedankenspiele der CDU mit den Linken

28.10.2019, 13:33 Uhr | dpa

Die Werteunion hat gefordert, nach der verlorenen Landtagswahl in Thüringen Gedankenspiele mit den Linken sofort zu beenden. "Wir haben vor der Wahl stets beteuert, mit der umbenannten SED niemals koalieren zu wollen", erklärte der Landesvorsitzende der besonders konservativen Strömung innerhalb der CDU, Christian Sitter, am Montag. "Es haut mich um, dass dies quasi über Nacht nicht mehr gelten soll, als gäbe es keine Unvereinbarkeitsbeschlüsse mit dieser Partei." Vielmehr müsse sich CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring der Wahl als Ministerpräsident stellen. Mohring hatte am Montag eine Zusammenarbeit mit der Linken nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Die Werteunion hat nach Angaben Sitters mehr als 100 Mitglieder in Thüringen.