Mit Geweih im Zaun verfangen

Feuerwehr rettet Hirsch in Erfurt

04.11.2019, 08:42 Uhr | dpa

Ein Damhirsch: In Erfurt hatte sich ein Hirsch dieser Art mit seinem Geweih in einem Zaun verfangen. (Quelle: Star-Media/Symbolbild/imago images)

Ein Hirsch hatte sich am Sonntag mit seinem Geweih in einem Zaun in Erfurt verfangen. Polizei und Feuerwehr befreiten das Tier und brachten es zurück in den Wald.

Die Feuerwehr in Erfurt hat am Sonntag einen Hirsch aus einem Zaun befreit und anschließend im Wald ausgesetzt. Das Tier hatte sich gegen Mittag im nördlichen Teil von Erfurt nahe der Universität in einem Zaun verfangen, wie die Polizei in Erfurt am Montagmorgen mitteilte.



Die Feuerwehr habe daraufhin unter Aufsicht des Jägers die nähere Umgebung abgesperrt und den Damhirsch befreit.







Anschließend brachten die Feuerwehrleute das Tier im Einsatzwagen zurück in den Wald. Dort wurde der Hirsch wieder freigelassen.