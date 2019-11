Erfurt

Zweijähriger am offenen Fenster: Passanten wählen Notruf

04.11.2019, 19:09 Uhr | dpa

Ein zweijähriger Junge hat in Erfurt am offenen Fenster gespielt - und dank aufmerksamer Passanten ist wohl eine Tragödie verhindert worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, befand sich der Junge im sechsten Obergeschoss einer Wohnung in Wiesenhügel. Beinahe sei er abgestürzt. Laut Polizei sahen Passanten ihn und wählten den Notruf. Mehrere Menschen hätten an der Wohnungstür geklingelt, um die Familie zu warnen. Wie sich später herausstellte, war die Mutter des Jungen auf dem Sofa eingeschlafen. Sie hatte daher nicht bemerkt, wie ihr Sohn sich selbstständig machte.