Erfurt

Thüringer Staatskanzlei: Straftaten im Internet anzeigen

04.11.2019, 19:57 Uhr | dpa

Thüringen will Voraussetzungen schaffen, damit Straftaten im Internet konsequenter als bisher angezeigt werden. Strafbare Äußerungen dürften nicht einfach nur gelöscht werden, denn das kommentarlose Löschen allein werde bei niemanden für die Einsicht sorgen, etwas Falsches getan zu haben, erklärte Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Montagabend. Es sollten Möglichkeiten geschaffen werden, dass Anzeigen auch elektronisch per E-Mail erstattet werden können, sagte Hoff nach einem Treffen mit Vertretern des Justiz- und Innenministeriums, des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) und der Thüringer Landesmedienanstalt in Erfurt.

Die Teilnehmer hätten sich unter anderem auch auf Fortbildungsangebote für Online-Redakteure und andere Journalisten verständigt. Ein weiteres Treffen sein Anfang 2020 geplant.