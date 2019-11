Erfurt

Raymond Walk schließt Zusammenarbeit mit Linke oder AfD aus

05.11.2019, 13:04 Uhr | dpa

Eine Zusammenarbeit der Thüringer CDU mit der Linken oder der AfD wird es laut Landes-Generalsekretär Raymond Walk nicht geben. "Der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gilt", sagte Walk am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Er reagierte damit auf einen Appell von 17 Thüringer CDU-Politikern und -Mitgliedern, die nach der Wahlschlappe bei der Landtagswahl Ende Oktober Gespräche auch mit AfD und Linkspartei forderten. Sie verlangen, "sich aktiv am Gesprächsprozess mit allen demokratisch gewählten Parteien im Thüringer Landtag" zu beteiligen. Walk bekräftigte, dass Parteichef Mike Mohring "ein Bündnis der Mitte" mit SPD, Grünen und FDP als Minderheitsregierung versuchen wolle.

Ein solches Bündnis müsste sich im Landtag für seine Projekte Mehrheiten suchen. Das gilt auch für ein mögliches Bündnis aus Linke, SPD und Grüne. In der konstituierenden Sitzung der CDU-Landtagsfraktion an diesem Mittwoch werde das weitere Vorgehen besprochen. Die rot-rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte bei der Landtagswahl ihre Mehrheit verloren. Sie kommt auf 42 Stimmen, ein Viererbündnis mit der CDU käme nur auf 39 Stimmen.