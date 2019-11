Erfurt

CO2-Ausstoß in Thüringen zurückgegangen

06.11.2019, 13:35 Uhr | dpa

In Thüringen ist der Ausstoß des klimaschädlichen Gases CO2 im Jahr 2017 zurückgegangen. Die Kohlendioxidemissionen aus dem Energieverbrauch sanken im Vergleich zum Vorjahr um 414 000 Tonnen auf 15,7 Millionen Tonnen, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Den Berechnungen zufolge war der Verbrauch in Haushalten, Handel, Gewerbe und Dienstleistungsbereich für 43,8 Prozent der Emissionen verantwortlich. Die Thüringer Industriebetriebe verbrauchten demnach im Jahr 2017 weniger Energie, sodass auch der CO2-Ausstoß sank - nämlich um 160 000 Tonnen, was einem Rückgang von 3,1 Prozent entspricht.

Der Statistik zufolge verringerte sich der Ausstoß von CO2 im Freistaat seit 1990 um mehr als die Hälfte. Während die Emissionen vor allem im Industrie-Sektor drastisch zurückgingen, stiegen sie im Bereich Verkehr in dieser Zeitspanne um 14,7 Prozent an.