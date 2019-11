Erfurt

FDP will auch nach Offerte nicht mit AfD zusammenarbeiten

06.11.2019, 14:52 Uhr | dpa

Nach dem Angebot der Thüringer AfD, eine Minderheitsregierung von CDU und FDP zu tolerieren, hat FDP-Chef Thomas Kemmerich eine Zusammenarbeit mit der AfD erneut ausgeschlossen. Man halte an dem Entschluss fest, "mit Herrn Höcke und seiner Partei keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit einzugehen", erklärte Kemmerich am Mittwoch. Zuvor war bekannt geworden, dass Thüringens AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke in einem Schreiben den beiden Vorsitzenden von FDP und CDU eine "Expertenregierung" mit der AfD oder die Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die AfD angeboten hatte.