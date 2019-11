Erfurt

Auf Polizisten zugefahren: Prozess wegen versuchten Mordes

07.11.2019, 01:57 Uhr | dpa

Nachdem er bei einer Polizeikontrolle mit einem Auto absichtlich auf Beamte zugefahren sein soll, muss sich ein mutmaßlicher Drogendealer ab heute vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen unter anderem versuchten Mord vor, wie das Landgericht Erfurt mitteilte.

Der Mann soll im April dieses Jahres mit einem Auto von Gera nach Suhl unterwegs gewesen sein. Dabei habe er Drogen zum Weiterverkauf mitgeführt, so der Vorwurf. Einen Führerschein habe der Deutsche nicht besessen. Als er in eine Polizeikontrolle geriet, soll er mit Absicht auf einen Dienstwagen zugefahren sein, aus dem gerade ein Polizist stieg. Dieser habe sich nur mit einem Sprung in den Wagen retten können. Später soll er auf vier weitere Polizisten zugesteuert sein - sie mussten sich ebenfalls in Sicherheit bringen, indem sie zur Seite sprangen.