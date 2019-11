Erfurt

Inflationsrate sinkt auf 1,0 Prozent

07.11.2019, 11:21 Uhr | dpa

Der Anstieg der Verbraucherpreise ist in Thüringen so gering wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Den vierten Monat in Folge habe sich die Inflationsrate im Oktober abgeschwächt, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Erfurt mit. Demnach betrug sie binnen Jahresfrist 1,0 Prozent. Geringer war der Preisanstieg zuletzt im November 2016. Nach Angaben der Statistiker musste im Oktober vor allem für Heizöl (-17,5 Prozent) und Kraftstoffe (-7,9) deutlich weniger gezahlt werden als vor einem Jahr. Viel teurer waren dagegen Dienstleistungen in der häuslichen Pflege (20,3 Prozent) und in Altenwohnheimen (12,5 Prozent).