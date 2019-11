Erfurt

Gründermesse "Ignition" wird eingestellt

07.11.2019, 12:25 Uhr | dpa

Die Gründermesse "Ignition", nach eigenen Angaben die größte ihrer Art in Mitteldeutschland, wird nach fünf Jahren eingestellt. Begründet wurde dieser Schritt am Donnerstag mit neuen Projekten, denen sich die Thüringer Wirtschaftsjunioren als Veranstalter widmen wollten. Einen Ersatz gibt es laut der RAM Regio Ausstellungs GmbH bisher nicht. In der Vergangenheit hätten sich auf der Messe in Erfurt, die jeweils zur Thüringen Ausstellung stattfand, rund 60 Aussteller präsentiert und wurden etwa 2600 Besucher gezählt, hieß es. Unternehmensgründer und Interessierte konnten sich zu Themen wie Marketing, Finanzierung, Vertrieb sowie die Entwicklung von Geschäftsmodellen informieren.