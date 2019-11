Erfurt

Grüne und Linke wählen ihre Fraktionsspitze

07.11.2019, 18:59 Uhr | dpa

Knapp zwei Wochen nach der Landtagswahl wollen Linke und Grüne ihre Fraktionsspitzen wählen. Die bisherige Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow will ihr Amt behalten und stellt sich erneut zur Wahl. Geplant ist, dass die Linken am Freitag (13.00 Uhr) ihren gesamten Fraktionsvorstand wählen. Nach der Landtagswahl wird die Linke in Thüringen mit 29 Abgeordneten erstmals die stärkste Fraktion im Parlament bilden. Zuvor hatte diesen Status seit 1990 stets die CDU.

Bei den Grünen bewirbt sich Dirk Adams am Freitag (12.00 Uhr) erneut als Fraktionsvorsitzender. Er hatte diesen Posten bereits in der vergangenen Legislatur. Astrid Rothe-Beinlich will weiterhin parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Thüringer Landtag sein. Für beide Posten gibt es bei den Grünen keine Gegenkandidaten. Die Grünen sind im neuen Thüringer Landtag mit fünf Abgeordneten vertreten.