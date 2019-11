Erfurt

Messe für Häuslebauer und -besitzer beginnt in Erfurt

08.11.2019, 01:35 Uhr | dpa

Jede dritte Thüringer Familie lebt im eigenen Haus. An sie, aber auch künftige Häuslebauer richtet sich die Messe Haus.Bau.Ambiente, die am Freitag (10.00 Uhr) in Erfurt beginnt. 115 Aussteller seien bis zum Sonntag in den Bereichen Bauen, Sanieren und Einrichten vertreten. Einer der Schwerpunkte sei die energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden. Zum Programm der dreitägigen Messe gehören Vorträge, aber auch praktische Vorführungen. Die Architektenkammer Thüringen gebe Interessenten eine erste Beratung zum Hausbau oder Umbau, die Verbraucherzentrale Tipps und Informationen zum Senken von Heizkosten.