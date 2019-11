Erfurt

Messe zeigt Trends beim Bauen und Modernisieren

08.11.2019, 13:21 Uhr | dpa

Jede dritte Thüringer Familie lebt im eigenen Haus. An Hausbesitzer, aber auch künftige Bauherrren richtet sich die Messe Haus.Bau.Ambiente, die am Freitag in Erfurt begann. Etwa 120 Aussteller sind nach Angaben der Meese-Gesellschaft bis zum Sonntag in den Bereichen Bauen, Sanieren und Einrichten vertreten. Einer der Schwerpunkte sei die energetische Sanierung von bestehenden Gebäuden.

Zum Programm der dreitägigen Messe gehören Vorträge und Informationsangebote, beispielsweise zu Baumängeln, Sanierungsfehlern oder Einbruchschutz, aber auch praktische Vorführungen. Die Architektenkammer Thüringen gibt nach eigenen Angaben Interessenten eine erste Beratung zum Hausbau oder Umbau. Die Verbraucherzentrale Thüringen sei mit Tipps und Informationen zum Senken von Heizkosten dabei. Zudem gibt es einen Ausstellungsbereich des Thüringer Verbandes Bildender Künstler, in dem Bilder und Skulpturen von Künstlern aus dem Freistaat gezeigt werden.

Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes besitzen mehr als 572 000 Thüringen Privathaushalte ein Gebäude oder Grundstück. Innerhalb von fünf Jahren sei ihre Zahl um vier Prozent gestiegen.