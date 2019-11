Erfurt

Neue Frisurentrends im Blick: Haarkünstler-Messe beginnt

09.11.2019, 01:32 Uhr | dpa

Um Trends bei Haarschnitten und Haarfarben geht es an diesem Wochenende in Erfurt. Heute beginnt auf der Messe die StyleCom, bei der sich die Besucher Stylingtipps für den Alltag und festliche Anlässe holen können. Für das Friseurhandwerk bietet die Messe Gelegenheit zum fachlichen Austausch. Vertreten sind insgesamt 62 Aussteller. Für die Haarkünstler geht es auf der StyleCom auch um Lorbeer: Am Sonntag werden die deutschen Meisterschaften der Friseure und der Friseur-Azubis ausgetragen. In verschiedenen Kategorien gehen rund 100 Teilnehmer an den Start. Das Friseurhandwerk in Deutschland beschäftigt nach Angaben seines Zentralverbands rund 200 000 Menschen in 86 000 Friseursalons.