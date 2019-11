Erfurt

Laternenumzüge und Gottesdienste zum Martinstag

10.11.2019, 02:05 Uhr | dpa

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird am Sonntag in Thüringen der Martinstag eingeläutet. Das kirchliche Fest erinnert an den Heiligen Martin von Tours, der der Legende nach seinen Mantel mit einem Bettler teilte. In Erfurt werden wieder viele Familien mit Kindern zur Martinsfeier erwartet. Mit hellleuchtenden Laternen ziehen sie zum Domplatz. In Eisenach und Meiningen locken Martinsmärkte, in der Geraer Johanniskirche wird ein Theaterstück über den Heiligen Martin aufgeführt. Der Martinstag (Martini) ist der 11. November. Er markierte früher auch das Ende der Erntezeit. Aufgetischt wurde aus diesem Anlass ein Braten, die Martinsgans - eine kulinarische Tradition, die viele Menschen auch heute noch pflegen.