Erfurt

Brand in Mehrfamilienhaus: Mann erleidet Rauchgasvergiftung

10.11.2019, 14:25 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Erfurter Wohnhaus ist am Sonntag ein 62 Jahre alter Mann verletzt worden. Er zog sich beim Verlassen seiner Wohnung eine Rauchgasvergiftung zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. In dem mehrgeschossigen Haus war in der Nacht gegen 3.30 Uhr ein Kellerbrand ausgebrochen, Bewohner bemerkten den Brandgeruch. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten viele Mieter bereits ihre Wohnungen verlassen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten auch Bewohner des Nachbaraufgangs ihre Wohnungen verlassen. Bis zum Ende der Löscharbeiten kamen sie im katholischen Krankenhaus unter, wo sie sich aufwärmen konnten und versorgt wurden.

Laut Polizei mussten wegen Brandschäden an Versorgungsleitungen einigen Wohnungen mehrere Stunden ohne Trinkwasser auskommen. Die Brandursache ist noch unklar.