Erfurt

Festakt zur Bundeswehrgründung mit Ministern

12.11.2019, 02:03 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th) – Auch in Thüringen wird der 64. Jahrestag der Bundeswehrgründung mit einem Festakt begangen. Dabei hält der stellvertretende Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Jürgen Weigt, im Bundeswehrdienstleistungszentrum in Erfurt heute eine Festrede. Mit dabei sind nach Bundeswehrangaben der Chef der Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und Innenminister Georg Maier (SPD).

Bundesweit wird mit Veranstaltungen an die Gründung der Bundeswehr am 12. November 1955 erinnert. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte bei einer Regierungserklärung im Sommer erklärt, öffentliche Veranstaltungen der Streitkräfte seien ein starkes Zeichen der Anerkennung für die Soldatinnen und Soldaten.

Sie hatte vorgeschlagen, dass am 12. November in allen 16 Bundesländern öffentliche Gelöbnisse erfolgen. In Thüringen gab es das Gelöbnis aus organisatorischen Gründen bereits am 7. November.