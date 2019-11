Erfurt

Ring Christlicher Studenten: Erfurter Studentin Vize-Chefin

16.11.2019, 18:11 Uhr | dpa

Die Erfurter Studentin Franca Bauernfeind ist als Vize-Vorsitzende in den Vorstand des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) gewählt worden. Sie stehe in dieser Funktion für die inhaltliche Ausrichtung, teilte der Verband am Samstag in Berlin mit. Die 21-Jährige war in den vergangenen zwei Jahren RCDS-Vorsitzende in Thüringen. Durch dieses Amt habe sie im Landesvorstand der CDU und der Nachwuchsorganisation Junge Union mitgearbeitet.