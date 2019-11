Erfurt

Gedenken an die Opfer von Weltkriegen und Gewaltherrschaft

17.11.2019, 01:21 Uhr | dpa

In mehreren Thüringer Städten wird am heutigen Sonntag der Toten der beiden Weltkriege und der Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. Die zentrale Veranstaltung des Landes ist im Landtag in Erfurt unter anderem mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), dem katholischen Bischof Ulrich Neymeyr sowie Vertretern vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Die Gedenkrede soll nach Angaben des Landtags die Bürgerrechtlerin und Autorin Freya Klier halten. Gedenkveranstaltungen sind unter anderem auch in Suhl, Altenburg, Heiligenstadt, Schmiedebach und Nordhausen geplant.