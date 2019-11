Nach Landtagswahl

Rot-Rot-Grün berät weiteres Vorgehen in Erfurt

19.11.2019, 09:07 Uhr | dpa

Drei Frauen tragen Regenjacken in roter und grüner Farbe: Rot-Rot-Grün kommt am Dienstag in Erfurt zusammen. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Rot-Rot-Grün kommt am Dienstag in Erfurt zusammen, um über eine mögliche Regierungsbildung zu sprechen. Nach der Landtagswahl im Oktober ist noch keine Regierung mit einer Mehrheit in Sicht.

In Erfurt kommen am Dienstag erneut Thüringer Spitzenpolitiker von Linke, SPD und Grünen zusammen, um über eine mögliche Regierungsbildung nach der Landtagswahl zu sprechen. Dabei solle es unter anderem um die konstituierende Sitzung des Parlament am 26. November gehen, sagte ein Sprecher der Linken.

An dem Tag soll die Landtagspräsidentin und ihre Stellvertreter gewählt werden. Die Linke hat für das Amt die bisherige Agrarministerin Birgit Keller (Linke) vorgeschlagen. Sie soll fünf Stellvertreter statt der bisher üblichen zwei bekommen.







Nach der Landtagswahl Ende Oktober ist noch keine Regierung mit einer Mehrheit in Sicht. Im Gespräch ist unter anderem die Fortsetzung der bisherigen rot-rot-grünen Koalition als Minderheitsregierung. Doch bislang ist unklar, wie sich eine solche Konstellation Mehrheiten organisieren könnte.