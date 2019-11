Erfurt

Wahl des Ministerpräsidenten erst in Monaten erwartet

19.11.2019, 17:29 Uhr | dpa

Die Regierungsbildung in Thüringen könnte sich noch über Monate hinziehen. Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow geht davon aus, dass der Ministerpräsident erst Ende Februar oder Anfang März im Parlament gewählt werden kann. "Alle Parteien haben verschiedene Gremien noch zu befragen, wo es hingehen soll", sagte Hennig-Wellsow am Dienstag in Erfurt nach einem Treffen von Spitzenpolitikern der Linken, der SPD und der Grünen.

Die drei Parteien wollen in Thüringen ihr bisheriges Regierungsbündnis fortsetzen, haben nach der Landtagswahl aber keine Mehrheit mehr. Deshalb wird in dem Bundesland seit Wochen eine Minderheitsregierung unter der Führung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) diskutiert. Dafür wäre Rot-Rot-Grün aber auf Stimmen anderer Fraktionen angewiesen - zum Beispiel von der FDP oder der CDU.