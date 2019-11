Erfurt

Figur von Kinder-Liebling Hein Blöd nicht mehr kopflos

20.11.2019, 17:35 Uhr | dpa

Der Opfer von Vandalismus gewordene Kinder-Fernsehliebling Hein Blöd rudert wieder in einem Boot auf der Gera in Erfurt. Fast vier Monate nach dem Verschwinden ihres Kopfes wurde die Figur am Mittwoch neu modelliert auf das Wasser gesetzt. Unbekannte hatten den Kopf Ende Juli abmontiert und mitgenommen, die Fahndung nach den Tätern blieb laut Stadtverwaltung erfolglos. Deshalb habe die Figur neu angefertigt werden müssen. Hein Blöd ruderte seit 2009 mit seinem Freund Käpt'n Blaubär ein Boot in der Gera in der Thüringer Landeshauptstadt, die Sitz des öffentlich-rechtlichen Kinderkanals (KiKA) ist. Die Neuanfertigung der Figur nutzte die Stadt, um das komplette Figurensemble aufzufrischen.