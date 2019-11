Erfurt

"Kulturriese 2019" geht an Verein in Bad Langensalza

21.11.2019, 21:59 Uhr | dpa

Der Thüringer "Kulturriese 2019" geht an den Verein "Zwiwel - Zwischenwelten e.V." in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis). Die Jury des Soziokultur-Preises würdigte den erst 2015 gegründeten Verein für eine große Zahl kultureller Projekte - von regionalen Musikfestivals über eine Kinderlehrküche bis hin zur Wiederbelebung eines Skateparks - ebenso wie für seine unkonventionelle Herangehensweise. "Es sind die Schnittstellen zwischen dem Kultur-, Jugend- und Bildungsbereich, die er mit seinem Engagement erforscht, ausfüllt und so die oftmals getrennten Felder miteinander verbindet", teilte die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Thüringen am Donnerstag in Erfurt mit.

Der Preis ist mit 1111,11 Euro dotiert und wird seit 2008 jährlich vergeben. Dieses Jahr gab es den Angaben zufolge 17 Bewerbungen, von denen fünf Vereine in die engere Auswahl kamen. "Sie alle beweisen, dass spannende und nachhaltige Kulturarbeit auch jenseits großer Städte stattfinden kann", lobte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke). Die Auszeichnung sollte am Donnerstagabend in Erfurt überreicht werden.